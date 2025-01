Mutatjuk, hogy profitálhatsz a nagy GTA-őrületből!

Az idei év második felében fog megjelenni az ikonikus játéksorozatnak, a Grand Theft Auto-nak a legújabb része, amit annyira várnak már a fanatikusok, hogy akár képesek lemondani a többi új játékról, csak hogy megvehessék a GTA 6-ot, olyan elsöprő az érdeklődés, hogy a többi videójáték-gyártó cég akár későbbre is átidőzítheti a saját termékének megjelentetését. Ráadásul a hype várhatóan csak tovább fog fokozódni az új bejelentések, előzetesek és gyakorlatilag bármiféle információ megjelenésével - de miért is izgalmas ez? Azért, mert lehet a tőzsdéken kereskedni a játékot piacra dobó vállalat részvényeivel, így a hazai befektetők is kivehetik a részüket az új GTA várható sikeréből. És ha ez nem lenne elég: az elemzők is nagyon bizakodóak a részvénnyel kapcsolatban, ráadásul eddig még az árfolyam sem szállt el.