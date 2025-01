Jön az új Babakötvény, de most lesz nála még magasabb kamatozású állampapír is a piacon

Pár napon belül kamatot váltanak a Babakötvények, február 1-től a korábbi 20,6% helyett már 6,7%-os kamattal ketyegnek tovább. Mindeközben új Babakötvényt is piacra dobnak, az előző évi inflációra az elődjeihez hasonlóan 3 százalékpont kamatprémiumot fizet, így pedig érdekes helyzet áll elő: míg a korábbi években a Babakötvény volt messze a legjobb kamatot biztosító állampapír a piacon, most találunk ennél jobb kamatozású konstrukciót is. Azért a Babakötvénynél is van egy csavar a történetben, aminek sokan örülhetnek.