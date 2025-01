Bejelzett a grafikon - Most érdemes odafigyelni az ethereumra

Mozgalmas napokat élünk a tőzsdéken, a rendkívül fejlett és alacsony költségű kínai mesterséges intelligencia, a DeepSeek alaposan megbolygatta az AI-sztorit, amire meredek esés volt a reakció a vezető amerikai chipgyártó vállalatok részvényeitől. Az eladási hullám a kriptodevizákat sem kímélte, az Nvidiával párhuzamosan a bitcoin is lefordult - azonban a chipgyártóval szemben a kriptók gyorsan felpattantak, és ismét optimista a befektetői hangulat. Olyannyira, hogy a második legnagyobb kriptoeszköz, az ethereum árfolyama kikerült a hónapok óta tartó csökkenő trendből, a mostani szintről pedig akár egy komoly emelkedés is indulhat.

Jelentős lefordulást hozott az amerikai tech-szektor nagyágyúinál a kínai DeepSeek megjelenése, ráadásul az Nvidia árfolyama a történelmi jelentőségű esést követően még mindig nem talált magára. A fejleményre a kriptodevizák piacán is érzékenyen reagáltak a befektetők, 100 ezer dollár alá ütötték a bitcoint a pánikhelyzetben - a chipgyártókkal ellentétben viszont itt gyorsan jött a felpattanás, a bitcoin ismét újabb történelmi csúcsokat ostromol.

Most azonban nem is a legnagyobb kriptodeviza árfolyamában látunk izgalmas lehetőséget, hanem a második legjelentősebb kriptoeszköznek, az ethereumnak a grafikonja jelzett be.

Izgalmas szinten az ethereum

A december 16-i lokális csúcsot követően lefordult az ethereum, és azóta egy csökkenő trend mentén alakult az árfolyam - a mai 5,3 százalékos emelkedéssel azonban