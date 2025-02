Trump alaposan felforgatta a tőzsdéket: ezekkel a befektetésekkel lehetett eddig nagyot szakítani 2025-ben

Mozgalmasan indult a 2025-ös év a tőkepiacokon, Donald Trump újabb elnöki ciklusának elindulása, és az ahhoz kapcsolódó intézkedések keltettek hullámokat a tőzsdéken, majd a héten már egy új sztori, a DeepSeek által kifejlesztett kínai mesterséges intelligencia okozott igen komoly piaci mozgásokat. Mindeközben a negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon is elindult, amely várhatóan a következő hetekben is meghatározó tényező lehet a piaci mozgásokban, illetve egyes szektorok megítélésében. Megnéztük, hogy mely tőkepiaci eszközökben hozott izgalmas mozgásokat a január, és mi mozgatta az árfolyamokat.

Ha végignézünk a fontosabb tőkepiaci eszközök listáján, több olyan eszközt is találunk, amely a tavalyi évben is előkelő helyen szerepelt az áremelkedés szempontjából. Az egyik ilyen a káve, melynek ára a tavalyi jelentős áremelkedés után idén is tovább emelkedik: mindössze egy hónap leforgása alatt 15,8 százalékkal kerül feljebb a jegyzés. Ezt főleg a szokatlan időjárással összefüggésbe hozható kínálati-, és készletszintekkel kapcsolatos aggodalmak okozták az olyan főbb termelőknél, mint Brazília és Vietnám.

A bitcoin szintén a lista elején található. A befektetők nagy reményekkel várták Donald Trump belengetett kriptopiaci intézkedéseit, a bitcoin árfolyama január második felében új történelmi csúcsot is döntött, de Trump ígéreteiből egyelőre nem sok konkrétumot lehet látni. Ha egyel hátrébb lépünk, és figyelembe vesszük, hogy a bitcoin mennyire volatilis eszköz, akkor valójában nem sok ez a 10 százalék körüli emelkedés, sőt, azt mondhatjuk, hogy az árfolyama december óta a 100 000 dollár szint közelében mozog, kisebb-nagyobb kilengésekkel.

Ezzel szemben jelentősebb esésen van túl az amerikai földgáz ára, főleg a vártnál melegebb időjárási előrejelzések miatt, amelyek február elejére vonatkozóan érkeztek, és csökkentették a fűtési kereslettel kapcsolatos várakozásokat.