Ismét több százmilliárdnyi új állampapírt vettek a magyarok, mi áll a háttérben?

Közzétette az ÁKK a múlt heti bruttó értékesítési számokat, ebből látszik, hogy az egyes lakossági állampapírok mekkora pénzeket vonzottak be. Bár azt nem tudjuk, hogy ezeknek a megtakarításoknak mekkora része újonnan érkező, és mekkora része származik a kamatok visszaforgatásából, jó alap lehet arra, hogy lássuk, a januárban kifizetett mintegy 250 milliárd forintból mekkora összeg folyhatott vissza az állampapírokba (persze más forrásból is érkezhetett a pénz).

A számok alapján múlt héten 215 milliárd forintot tett ki a lakossági papírok bruttó értékesítése,

ami valamivel kevesebb, mint az egy héttel korábbi 250 milliárd, ugyanakkor jóval magasabb összeg, mint a január első három hetében tapasztalt kereslet.

A lakossági állampapírok ismét kiugróan magas múlt heti bruttó értékesítési adata mögött három tényező állhat:

az előző hetekben alacsonyabb kamatozásra váltó 2033/I és 2027/J PMÁP-okból más állampapírokba átáramló tőke,

a 2033/I és 2027/J PMÁP-okból származó kamatfizetés,

a természetes, korábban is megszokott tőkebeáramlás.

A fenti ábrán látszik, hogy az eddigi PMÁP-kamatokból egyértelműen a Fix Magyar Állampapír kaszált a legnagyobbat, a konstrukció egy hét alatt közel 135 milliárd forintnyi friss megtakarítást vonzott be, az elmúlt két hétben tehát összesen már több mint 300 milliárdot, szemben az előző hetek 25-35 milliárd közötti keresletével.

Valamelyest nőtt az érdeklődés a BMÁP iránt is 37 milliárdos értékesítéssel, de még a MÁP Plusz is vonzott be friss tőkét a KTJ mellett, a PMÁP pedig 5 milliárd forint körüli megtakarítást vonzott be.

