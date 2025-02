Több mint 5 ezer magyarnak van államkincstári NYESZ-számlája

Egy év alatt több mint 5 ezren nyitottak nyugdíj-előtakarékossági számlát (NYESZ) a Magyar Államkincstárnál. A számlaérték átlagosan 650 ezer forint – közölte a Grantis.

– közölte a Grantis a Magyar Államkincstártól kapott adatok alapján. 2024. február 2-án nyílt meg a lehetőség nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) nyitására a Magyar Államkincstárnál.

A számla megnyitásához mindössze egy normál értékpapír-nyilvántartási számla megléte szükséges. A számlanyitás és a számlavezetés is díjmentes, és az állampapírok megvásárlásához sem számítanak fel külön kincstári díjat.

A takarékoskodókról azt is tudni lehet, hogy az átlagéletkoruk 49 év. Tehát jellemzően azok választják ezt a lehetőséget, akik már közelebb állnak a nyugdíjhoz, és a kiszámíthatóságra törekszenek.

Az adatokból kiderül az is, hogy a kincstári NYESZ-számlákon a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) a leggyakrabban vásárolt értékpapír. Ez jelenleg 6,5 százalékkal kamatozik, míg a korábbi sorozatok között volt olyan is, ami 7 százalékot fizet. kiemelik, hogy míg a hagyományos NYESZ-számlákra hazai és európai értékpapírokat is lehet venni, például részvényeket és kötvényeket, addig a kincstári NYESZ-számlákra kizárólag forintos állampapírt lehet vásárolni.

A hagyományos NYESZ-hez hasonlóan a kincstári NYESZ-számlán takarékoskodók is jogosultak a megtakarításuk után az évi legfeljebb 100 ezer forintos adójóváírás igénybevételére. Ezt az összeget évi 500 ezer forint félrerakásával lehet elérni.

A Magyar Államkincstár arról is tájékoztatta a Grantist, hogy a megtakarítók túlnyomó részt az adójóváírás maximális összegére voltak jogosultak a tavalyi befizetéseik alapján.

A befektetési szolgáltatók tavalyi harmadik negyedéves értékpapír adatai alapján 93 452 NYESZ-számlát tartanak nyilván. A számlákon lévő értékpapír-állomány pedig meghaladja az 549,7 milliárd forintot. Az egy főre jutó számlaérték ez alapján átlagosan 5 millió 882 ezer forint.

Hozzátették, a NYESZ-számlákon tartott megtakarításokhoz 10 év után, illetve az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével lehet adómentesen hozzájutni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ