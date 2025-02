Szabó Balázs: ez a magyar befektetők nagy hibája

Portfolio 2025. február 04. 16:00

A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben is lehet jó befektetési döntéseket hozni, de a viharos időkben is kell tartani a lefektetett elvek mellett - mondta Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója az Inforádió Aréna című műsorában. Szerinte a magyar befektetők túlzottan az ingatlanokra fókuszálnak, pedig növelni kellene a részvénybefektetések súlyát a portfólióban. Kifejtette azt is, hogy 50-50%-os forint-deviza arányt tartja ideálisnak a megtakarításoknál és szerinte hiba volt az állam részéről, hogy ilyen magas reálkamatot fizetett a lakossági állampapírokra.