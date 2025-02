Valami nagyon szokatlan dolog történik a tőzsdéken: megingott az eddig sebezhetetlennek tűnő technológiai szektor

Az amerikai részvénypiacok az elmúlt 15 évben szinte minden időhorizonton agyonverték a világ többi részét. Ez a masszív felülteljesítés elsősorban az amerikai IT-szektor kiváló teljesítményének volt köszönhető, idén azonban nagyon szokatlan eddig az évkezdet. Túl sokan favorizálják az amerikai részvénypiacot, miközben a három legnagyobb vállalat részvényei gyengén muzsikálnak eddig.

Alulteljesítő az IT-szektor

Kiválóan kezdődött a 2025-ös esztendő a világ részvénypiacain. A február 6-i záróárakkal kalkulálva például 4,1 százalékos pluszban van az iShares MSCI ACWI indexet reprezentáló ETF, amely instrumentumot tekinthetünk egyfajta világ részvényindexnek is. Nem ritkák emellett a kétszámjegyű országindex-hozamok sem, jó példa erre Németország vagy Brazília.

Az Egyesült Államokban is minden vezető részvényindex pluszos az idén, illetve az S&P 500 index 11 szektorindexéből 10 pluszos, sőt mind a 10 szektorindex 3 százalékot meghaladó mértékű 2025-ös emelkedésben van eddig.

Egyetlen kivétel van, amelyik mínuszban van, viszont ez kvázi precedens nélküli helyzet az elmúlt 10-15 évet nézve.

Az egyetlen mínuszos szegmens ugyanis a messze legnagyobb, 30,7 százalékos indexsúlyú IT-szektoré, ami a teljes 2009 óta tartó amerikai részvénypiaci bikát a hátán cipelte eddig.

Vessünk is egy pillantást az S&P 500 index 11 szektorának a teljesítményére 2024. december 31. és 2025. február 6. között:

Amit ezen az ábrán látunk, abban benne van egy igen komoly viselkedésváltozás kezdetének a lehetősége is. Az IT-szektor három behemót vállalata ugyanis az Apple, az Nvidia és a Microsoft, az a három vállalat, amelynek a tőkeértéke egyenként nagyobb 3000 milliárd dollárnál, a világ három legnagyobb vállalata. Együttes S&P 500 indexsúlyuk 18,8 százalékos. És az idén mind a három cég részvényei mínuszosak eddig szemben szinte minden mással.

Vessünk is egy pillantást a 20 legnagyobb amerikai tőzsdei társaság idei részvénypiaci teljesítményére 2024. december 31. és 2025. február 6. között:

A 20 részvényből 15 pluszban van az idén, 7 papír ráadásul kétszámjegyű 2025-ös emelkedést ért el eddig. Az 5 mínuszos nagyrészvényből 4 az IT-szektor reprezentánsa, rajtuk kívül csak a tavaly év végén hatalmasat emelkedő Tesla van mínuszban a 20 legnagyobb amerikai részvény közül. Az is látható ezen az ábrán, hogy lassacskán a káprázatos hetes terminológiától is el kell búcsúznunk, annyira különböző módon kereskednek jelenleg a hét legértékesebb amerikai tőzsdei társaság részvényeivel. Az is látható ezen az ábrán, hogy a három legnagyobb vállalat mínuszát eddig sikeresen ellensúlyozza az utánuk következő 17 vállalat átlagos teljesítménye, aminek köszönhetően az S&P 500 index 3,4 százalékos pluszban tud tartózkodni 2025-ben jelenleg.

Ez természetesen nem rossz teljesítmény, ám nem olyan, mint amit 2023-ban vagy 2024-ben, illetve a nagyobb képet tekintve kvázi egész 2009 és 2024 között láthattunk. Ennek pedig az egyik oka az lehet,

hogy a legnagyobb amerikai vállalatok akkorára nőttek, hogy azok konkrétan a legnagyobb méretű részvénypiacokkal rendelkező országok teljes piacméretével versenyeznek.

Ezt kívánja szemléltetni a következő ábra, ahol a hét legnagyobb amerikai vállalat (pontosan az a hét, amelyet joggal nevezhettünk káprázatos hetesnek 2023-ban és 2024-ben) egyedi tőkeértékét vetjük össze a világ USÁ-n és Ázsián kívüli hét legnagyobb részvénypiaci mérettel rendelkező országának teljes piaci kapitalizációjával:

Minden nagy amerikai vállalatnak megvan a maga fejlett világot reprezentáló országpárja. Ami valahol azért mutat egy komoly növekedési korlátot az amerikai részvénypiac számára. Például azt, hogy innen jóval nehezebb lesz részvényárfolyamot duplázni, mint a világ többi részén.

Hogy jutottunk el idáig?

Ennek a jelenlegi helyzetnek a kialakulása jelentős részben az amerikai és a világ többi részének az elmúlt 10-15 éves gazdasági teljesítménykülönbségéből fakad. Amely amerikai kivételességet a technológia és annak is a legnagyobb reprezentánsai tudták a legkomolyabb mértékben szállítani, a tényleg káprázatos növekedésükön keresztül. Ezt a gazdasági és technológiai teljesítménykülönbséget azonban jó előre beárazta a globális részvénypiac a következő évekre előre is, ami a jóval magasabb amerikai értékeltségi mutatókban látható. Illetve abban is, hogy a 2020-as években eddig kvázi minden a világ részvénypiacaira érkező friss pénzbeáramlás az Egyesült Államokba ment. A Bank of America egyik friss felmérése alapján 2020 eleje és 2025 eleje között 1094 milliárd dollárnyi pénzbeáramlás volt az USA részvénypiacra, szemben a világ többi részére érkező 233 milliárd dollárral.

A kiváló növekedési számok mellé érkező pénz egyrészt felhajtotta a részvényárfolyamokat, amely a kimagasló visszatekintő hozamok és az AI-sztoriban betöltött eddigi teljes amerikai dominancia miatt további pénzbeáramlásokat hozott az amerikai részvénypiacra. Ez a felfelé tendáló értékeltségi mutatók mellett a befektetői pozicionáltságot is érdemben eltolta az Egyesült Államok irányába.

Kiváló példa erre és az USA irányába megnyilvánuló befektetői szerelemre a következő ábra. A Goldman Sachs minden év januárjában tart egy Global Strategy Conference néven futó rendezvényt, ahol a résztvevőknél rákérdeznek arra, hogy melyik lesz szerintük az adott év legjobban teljesítő régiója a globális részvénypiacon. A következő ábrán azoknak a válaszoknak az aránya látható, amely szerint az USA lesz az adott esztendő legjobb részvénypiaci régiója a világon (2018 és 2025 között, forrás: Goldman Sachs):

A 2018 és 2024 közötti években az USA részvénypiaca agyonverte a világ többi részét, miközben kevesebb mint egyharmadnyian számítottak erre az év elején. Idén kiugrik az 58 százalékos Egyesült Államokat favorizáló arány az ábráról. Ami valószínűleg azt jelenti, hogy a befektetők nagyon betáraztak már az amerikai részvényekből.

Az Egyesült Államok részvénypiaci felülteljesítése, excepcionalizmusa az elmúlt 15 év egyik megatrendje volt a globális tőkepiacon. Annyira megszokta ezt a befektetői társadalom, hogy már eretnek gondolatnak számít a következő negyedévekre, évekre nem USA-fölényben gondolkozni.

A piacok azonban mindig a legnagyobb fájdalom okozásának az irányába mozognak.

Márpedig az imént bemutatott ábrák nagyon azt mutatják, hogy 2025-ben talán egy olyan globális részvénypiaci emelkedés tudna igazán nagy fájdalmat okozni, amit nem az USA és pláne nem az S&P 500 IT-szektor vezet.

(Az írás ábráit és adatait a 2025. február 6-i tőzsdei záróárakkal kalkuláltuk.)

