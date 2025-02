Mutattunk egy olcsó magyar részvényt, már el is indult fölfelé

Múlt heti elemzésünkben felhívtuk előfizetőink figyelmét egy alulteljesítő részvényre, amelyben potenciális fordulat kezdődhet az év eleji gyengélkedést követően. Ez a fordulat már el is kezdődött, a részvény árfolyama pedig hosszú idő után már a csökkenő trendből is kitört. Jó hír a befektetők számára, hogy ez a papír továbbra is rendkívül olcsó, emellett pedig most kedvező események is fűtik az emelkedést.