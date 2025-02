Így reagálhatnak a piacok a mai inflációs adatra

Magyar idő szerint 14 óra 30 perckor érkeznek a legfrissebb, januári inflációs adatok az Egyesült Államokból. Mivel az infláció - a munkaerőpiaci adatokhoz hasonlóan - továbbra is a piaci szereplők fókuszában van, ezért a mai adat is nagy mozgásokat hozhat a piacokon. A JP Morgan stratégái ezúttal is elkészítették előrejelzésüket arra vonatkozóan, hogy hogyan reagálhatnak a piacok a különböző forgatókönyvekre.