Itt a közelgő ukrajnai béke nagy nyertese: a Wizz Air

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szerda este telefonon beszélt egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a felek pedig már a két elnök közötti találkozó előkészítésén dolgoznak, melyre a legfrissebb információk szerint Szaúd-Arábiában kerülhet majd sor. A potenciális béke esélyét ráadásul most az is növeli, hogy úgy tűnik, Ukrajna is nyitott a kompromisszumokra.

Az események jelentős pozitívumot jelentenek az elmúlt években a magas energiaáraktól, illetve a légtérlezárásoktól szenvedő európai légitársaságok számára, így a fejlemények hatására nagy pluszokat láthatunk most több cégnél is:

A szóban forgó cégek közül kétségkívül a Wizz Air a legnagyobb nyertes, a diszkont légitársaság részvényeinek árfolyama 7,5 százalékos pluszban van jelenleg, de volt már ennél magasabban, 10 százalékos pluszban is a jegyzés.