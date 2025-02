Közelebb került a háború lezárása – Két izgalmas befektetési lehetőséget mutatunk

A napokban sor fog kerülni Donald Trump és Vlagyimir Putyin személyes találkozójára, ahol a központi téma minden bizonnyal az orosz-ukrán háború esetleges lezárása, vagy legalábbis szüneteltetése lesz. Egy új biztonsági megállapodási keretrendszer alaposan átírná a régió kilátásait, és itt nem csak a forintról és a környező országok devizáiról van szó, de a részvénypiacokon is elindulhat az átárazódás. Elemzésünkben két olyan régiós olajcég részvényével foglalkozunk, amelyeknél a kedvező makrogazdasági kilátások mellett a rendkívül magas osztalékhozamok is csábítóak, ráadásul az árazásaik alapján olcsónak is mondhatók ezek a papírok.