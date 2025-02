Csúnya zuhanásban a kriptósok egyik kedvence - Ez áll a nagy esés hátterében

Miközben a bitcoin árfolyama viszonylag eseménytelenül oldalazik, a solana meredek zuhanásban van, és kedd reggelre az esés még inkább begyorsult. A coin értéke alig egy hónap alatt közel felére esett, a mostani zuhanással pedig már egy korábban többször is kulcsszintnek bizonyult tartományba érkezett az árfolyam. Az esés hátterében két fontos tényező áll, az eladói nyomás ráadásul a következő napokban is nagy lehet. Megvizsgáltuk, hogy hol vannak most a fontos szintek a solana grafikonján.