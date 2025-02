Külön szekciót kap az ultrakortárs képzőművészet az idei Art Baselen

A világ mára elismerten legnagyobb és legfontosabb modern és kortárs képzőművészeti vására három svájci galerista kezdeményezéséből született és 1970-ben nyitotta meg először kapuit a látogatók előtt. Méretei már akkor impozánsak voltak: 10 ország 90 galériája vonultatta fel kínálatának legjavát. Azóta nemcsak a Bázelben kiállító galériák száma emelkedett több mint a háromszorosára, de az Art Basel vásárok megjelentek előbb Miami Beach-en (2012) és Hong Kongban (2013), majd Párizsban (2022) is.

Néhány éve ugyan – főként anyavállalata, a svájci MCH csoport néhány hibásnak bizonyult stratégiai döntése miatt – megtorpanni látszott az Art Basel lendülete és az anyagi gondok miatt tőkeinjekcióra is szükség volt (James Murdoch szállt be a cégbe), a Covid okozta kényszerű leállás óta a vásár újra felszálló ágban van. Különösebb gondok nélkül vészelte át az elmúlt két, a nemzetközi műkereskedelem számára kifejezetten nehéz, visszaesést hozó évet is és ambiciózus tervekkel készül az idei szezonra, melyben a piac számos előrejelzés szerint újra élénkülést mutat majd.

Enteriőr az Art Basel 2024-es kiadásáról, az Art Basel jóvoltából

A vásár nimbusza is a régi; a galériák elit kategóriájába az Art Baselen való kiállítás lehetőségének elnyerésén keresztül vezet a „legegyenesebb” út. Nem csoda, hogy a jelentkezők száma minden évben jócskán meghaladja a kiosztható standok számát és az a galéria, amelyik egyszer zöld utat kap a részvételről döntő szakmai bizottságtól, igyekszik megtartani kivívott pozícióját, így a „kiválasztottak” közé jószerivel csak kihalásos alapon lehet bekerülni. Ezért is kísérte idén is nagy figyelem a résztvevők listájának néhány nappal ezelőtti nyilvánosságra hozatalát, annál is inkább, mivel a lajstromból az is kiderül, milyen új szekciókkal bővül a vásár és ilyenkor jelentik be azt is, milyen újdonságokkal igyekeznek a vásár rendezői alkalmazkodni a változó gyűjtői-vásárlói elvárásokhoz.

A résztvevő galériák összesített száma, azaz a bevezetőben említett 291 talán a legkevésbé izgalmas információ; ez a szám ugyanis évek óta szűk határok között mozog; a további bővítés mellett nem szólnak szakmai érvek, s ahhoz a technikai feltételek is nehezen teremthetők meg. Az már

jóval izgalmasabb, hogy a résztvevő galériák hány országot képviselnek; ez a szám az 55 évvel ezelőtti 10-ről mára 42-re bővült, egyértelmű igazolásaként a műtárgypiac globalizációjának.

Mára már jónéhány galéria önmagában is több országot képvisel, hiszen a legnagyobb piaci szereplők az utóbbi évtizedekben nemzetközi hálózatot építettek ki. Az amerikai Gagosian például 7 ország 10 városában, a Zürichből indult Hauser & Wirth ugyancsak 7 ország 14 városában, a New York-i bázisú Pace szintén 7 ország 8 városában, az olasz Galleria Continua 5 ország 7 városában van jelen galériáival. A legizgalmasabb szám pedig talán az, amelyik a vásáron először résztvevő galériákat mutatja. Az „újoncok” aránya rendszerint 10% alatt marad és idén sem lesz ez másként. Ezúttal 18-an nyernek először bebocsájtást a bázeli „szentélybe”, de többségük nem a vásár fő szekciójában mutatkozhat be. Ott csak hét galéria lesz új, de öten közülük is szerepeltek már a vásár kisebb szekcióiban.

A piac globalizációja a résztvevő galériák földrajzi összetételének alakulásában tetten érhető ugyan, ám a feltörekvő kontinensek galériáinak aránya még mindig jóval alacsonyabb, mint az ezeket képviselő gyűjtők aránya a műtárgypiacon vásárlók között. Ennek fő oka az, hogy a komoly galériák megjelenése nem követi azonnal a jelentős vásárlóerővel rendelkező gyűjtők piacra lépését az USA-n és (Nyugat-) Európán kívüli régiókban, elsősorban Ázsiában, Latin-Amerikában és a Közel-Keleten. A fejlődés ezzel együtt is szembeötlő; olyan országokat, mint például Kína, Dél-Korea, Dél-Afrika, India, Mexikó, Brazília idén már több galéria is képviseli Bázelben. Ugyanakkor az idei év sem hoz áttörést a közép-kelet-európai régió képviseletében. Ausztriát leszámítva csak három lengyel, egy cseh és egy román galéria lesz jelen Bázelben, de közülük is ketten forgalmuk nagyobb részét időközben Nyugat-Európában nyílt fiókintézményeikben bonyolítják.

A vásárlátogatók idén sem találkozhatnak magyar galériák standjaival. Bázelben eddig mindössze két magyar galéria állított ki: 2011-ben a Vintage, tavalyelőtt pedig az acb. Ez a helyzet nem feltétlenül a vezető hazai galériák kínálata felett mond ítéletet; a vásári meghívók kiosztásánál más szempontok is szerepet játszanak, mindenekelőtt az, hogy egy-egy galéria meghívása az adott galéria gyűjtőkörének megjelenésével milyen plusz forgalmat generálhat a vásár egészének. Így sem kizárt, hogy a látogatók találkozhatnak majd hazai, illetve magyar származású művészek munkáival is, hiszen több olyan külföldi galéria is ott lesz Bázelben, melyek művészköréhez magyar alkotók is tartoznak.

Az idei legnagyobb újdonságnak a Premier szekció megjelenése számít, ahol 10, ultra- kortárs művészeket képviselő galéria mutatkozhat be,

intézményenként legfeljebb három művésznek az elmúlt öt évben készült, azaz friss munkáival. E galériák között mindössze két-két amerikai, ill. nyugat-európai van, a többiek a műtárgypiac feltörekvő országait képviselik. E szekció létrehozásával a vásár egyrészt saját nyitottságát kívánja demonstrálni, másrészt igyekszik kiszolgálni a gyűjtők legfiatalabb korosztályát, mely gyakran fókuszál a saját nemzedékére. Maike Cruse, a bázeli vásár igazgatója szerint ez a szekció „a művészi gyakorlat és a minket körülvevő világ mai energiáit és innovációit ragadja meg” és jól egészíti ki a vásárnak a már az elmúlt években bemutatkozott új szekcióit, a „Feature-t” és a „Statements”-t. Előbbiben már-már életükben legendává vált ikonikus művészek kurált bemutatói, míg utóbbiban feltörekvő művészek szóló show-i lesznek láthatóak.

Maike Cruse, a bázeli Art Basel igazgatója, fotó: Debora Mittelstaedt, az Art Basel jóvoltából

A vásár vezetése szerint ez a négy szekció együtt átfogó képet ad a mai színteret meghatározó alkotók munkásságának egészéről, és egyfajta hidat teremt a már befutott művészek kánonba beemelt és a feltörekvő fiatalok experimentális világa között.

Idén is külön szekció, az Unlimited ad lehetőséget a hagyományos kiállítási kereteket felrobbantó méretű műalkotások – főleg plasztikák és installációk – bemutatására, és nem mond le a vásár a város egészének „elfoglalásáról” sem; a Parcours szekcióba beválogatott művek – többnyire helyspecifikus installációk, performanszok – a város köztereit foglalják majd el. A tavalyi Art Baselen a legnagyobb publicitást a magyar származású Agnes Denes monumentális projektje, a Búzamező – szembesítés újragondolt változata kapta a vásárcsarnok előtti téren; idén a német Katharina Grosse ugyancsak nagy méretű, helyspecifikus installációja fogadja majd ugyanitt a látogatókat. A tavalyi vásárnak tavaly 91 ezer látogatója volt, az idei szám a szervezők várakozása szerint akár a százezret is meghaladhatja.

Ahogy a legnagyobb vásároknál lenni szokás, vannak a gyűjtők számára fenntartott VIP preview napok, amelyekre idén az Art Advisory Budapest ügyfeleinek az Art Basel VIP Relations-szel megvalósult együttműködés révén lehetősége lesz ellátogatni.

