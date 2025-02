Visszavonulót fújt a BlackRock, nem mer szembeszegülni a Trump-tornádóval

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) fokozatosan távolodik a Biden-adminisztráció idején kialakult működéstől, ennek keretein belül most az orrára koppintanak azoknak a cégeknek, akik túlzott befolyással bírhatnak számos tőzsdei vállalat döntéshozatalára. A BlackRock megértette az új idők szavát, és hátrébb lép a befektetési partnereivel folytatott tárgyalásoktól – számolt be a Financial Times