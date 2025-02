Fékre lépett az ázsiai ország, alig bírnak a kínai betolakodókkal

Szingapúrban jelentősen megnőtt az alapkezelői engedélyek átfutási ideje, miután a városállam egyre vonzóbb célponttá vált a globális vagyonkezelők számára. A menedzserek által várt három hónapos várakozási idővel szemben átlagosan nyolc hónapra nőtt az elbírálás időtartama, ami hátráltatja Szingapúr azon törekvését, hogy Ázsia vezető pénzügyi központja legyen.

A késlekedés egyik fő oka a kínai kvantitatív hedge fundok rohamos külföldi terjeszkedése.

Peking korlátozta a szektor hazai növekedését, ezért a legnagyobb kínai kvantitatív alapok közül már több megszerezte a szingapúri működési engedélyt, mások pedig jelenleg is "sorban állnak". A Szingapúrban kezelt eszközök értéke 2023-ban elérte a 4100 milliárd dollárt, ami annak is köszönhető, hogy a növekvő kínai befolyástól tartva sok befektetési alap ide helyezte át a kitettségeit.

A Szingapúri Monetáris Hatóságnak (MAS) most meg kell találnia az egyensúlyt, hogy továbbra is vonzó környezetet biztosítson a beáramló befektetők számára, miközben nem enged teret a túlzottan nagy kínai befolyásnak. A torlódás enyhítésére új digitális rendszereket és szigorúbb adatszolgáltatási követelményeket vezettek be, de az elbírálási idő ennek ellenére továbbra is hosszú. A kockázatitőke-alapok esetében az engedélyezési idő szintén jelentősen megnőtt, 2020-ban hat hét volt, mára meghaladja a hat hónapot.

Nemcsak Ázsiából, hanem Európából, az Egyesült Államokból és Dél-Amerikából is egyre több alapkezelő próbál belépni a piacra, hogy kihasználja Szingapúr növekvő befektetői bázisát. Ezt segíti, hogy a MAS múlt pénteken egy 5 milliárd dolláros befektetési csomagot jelentett be, amelynek célja, hogy több alapkezelőt vonzzon a szingapúri tőzsdére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ