Mindenki az Nvidiára figyel, de ebben a részvényben is nagy izgalmak jöhetnek

Ugyan a héten alapvetően minden az Nvidia szerda este érkező gyorsjelentéséről szól, ami nem is meglepetés annak fényében, hogy a kínai DeepSeek felbukkanása mekkora hullámokat vetetett a chipgyártók részvényeinél. Ennek ellenére több izgalmas befektetési lehetőség is körvonalazódik most a piacokon, most egy olyan részvényt mutatunk be, amely nemrég kezdett emelkedésbe azt követően, hogy a vállalat partnerségre léphet Elon Musk AI-startupjával, a legjobb beszállási lehetőségek azonban még csak most jöhetnek a Dell részvényeiben.