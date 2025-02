Nyugdíjpénzek: nem várt fordulat az önkéntes pénztáraknál

Nem várt fordulatokban bővelkedett tavaly az önkéntes pénztári szektor a ma megjelent statisztikák alapján: egyrészről az önkéntes pénztáraknál hosszú idő után tavaly nőtt a taglétszám, másrészről rekordot döntöttek a pénztári befizetések is. Mindez annak ellenére, hogy csak a tavaly szeptember végéig meglévő nyugdíjpénztári megtakarítás használható fel lakáscélra. Ebből egy nagy év végi hajrá és egy nagy koppanás is kinézett a szektornak, az előbbi jött be.