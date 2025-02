Apelso Capital: Trump és Damoklész kardja

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írását olvashatják:

"A januárban felesküdött új amerikai elnök rögtön nekivágott az ígéretei megvalósításához. Sajnos, a nagy akarásnak egyelőre inkább csak kommunikációs hangzavar lett a vége, hiszen a mögöttünk hagyott egy hónapban nem igazán jutottunk közelebb ahhoz, hogy ha valamely vállalat szeretné az Egyesült Államokban értékesíteni a termékét, akkor az áruja milyen mértékű vámokkal lesz megterhelve. Hallottunk februárban vámkulcsok mértékéről, országok neveiről, de a bevezetések majd a felfüggesztések miatt a tényleges életbelépések időpontjai körül csak a bizonytalanság maradt. Az új vezetés vám- és adópolitikájáról még nem tudunk sokat, csak azt, hogy az importra kivetett sarcok növelése egyszer bekövetkezhet, de annak szereplői, mértéke, és időbelisége továbbra is Damoklész kardjaként lebeg az országok vállalatai felett.

Hasonlóan bizonytalan az is, hogy az Egyesült Államok elnöke mit vár el az orosz-ukrán konfliktus résztvevőitől. Volt, hogy az egyik fél felé üzent, hogy az ásványkincseiből befolyó bevételeken osztozzanak, volt, hogy a másik felet intette komoly engedményekre. Itt is megjelenik az a bizonyos kard, hiszen ezek az elvárások és azok változásai folyamatosan ott lebegnek a résztvevők feje felett. Bár, mindezek mellett az is igaz, hogy történt előrelépés. A valószínűsége az ukrán-orosz háború esetén egy fegyvernyugvásnak megnövekedett.

A válasz arra, hogy miért a fenti eseményeket citáltam ide ahelyett, hogy a legújabb gazdasági mutatók legfrissebb értékeit mutattam volna be az, hogy az értékpapír- és árupiacokat ezek az események változásai befolyásolták leginkább a mögöttünk hagyott néhány hétben. Látható volt, ahogy a vámok kérdése kinyílt, úgy bizonyos országok cégeinek papírjai szenvedni kezdtek, illetve, ahogy a tűzszünet kérdése egyre inkább valószínűsíthető lett, úgy lettek az európai eszközök drágábbak.

Láthattuk a fenti folyamatot a forint piacán is, hiszen egyértelműen a fegyvernyugvás hírére kezdett el erősödni a hazai fizetőeszköz, miközben a belföldi hírek inkább a forint melletti kérdőjeleket gyarapították. Itthon a gazdasági aktivitás gyenge, miközben az infláció negatív meglepetést hozott januárban. A nemzetközi környezet támogató egyrészről a háború felfüggesztése kapcsán, de az USA által belengetett vámtervek igen komolyan terhelik a magyar ipar által előállított exporttermékek versenyképességét, így a kereslete is csökkenhet. A kormány februári bejelentései az adótervek kapcsán pedig azt mutatták, hogy a költségvetési hiánycél kordában tartása nem lesz prioritás idén (sem), míg láthatóan a hazai kormányzat az EU-val való jogi konfliktusai esetén nem törekszik látványosan a megoldás felé, amiből az is következhet, hogy további EU forrásokat veszít el az ország, véglegesen.

A jövővel kapcsolatban a világképünk a fejlett részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra is óvatosan optimista, igaz a fejlett részvénypiacokon belül rotálni tervezünk. A némileg gyengülő USA makroadatok, a magas értékeltség, a nem túl bíztató technikai kép, valamint a bizonytalanságok erősödése miatt némileg csökkentjük az amerikai részvénypiaci kitettséget és helyette Európát és a többi fejlett részvénypiacot preferáljuk. A fejlett állampapír hozamszintek ugyan csökkentek, de hosszútávon továbbra is vonzó alternatívát képviselnek a korábbiakhoz képest, azonban a magasabb kockázatokkal rendelkező vállalati kötvényeknél a kamatfelárat továbbra sem érezzük elegendőnek. A közép-európai és hazai eszközök közül a relatíve alacsony értékeltséggel futó részvényeket továbbra is preferáljuk, de a hazai kötvények mostani hozamszintje miatt semleges pozíciót foglalunk el. A modell portfóliót ebben a hónapban is hasonló módon állítottuk össze a korábbiakhoz képest, igaz egy kicsit csökkentettük a nemzetközi kötvénykitettséget és inkább a régiós részvénykitettséget erősítjük. A részvényeken belül nem tartunk globális fejlődő kitettséget a várható komoly kereskedelempolitikai villongások és a geopolitikai kockázatok jelentette terhek miatt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

