Itt a szuperbuborék, jön a nagy zuhanás a tőzsdéken?

Jeremy Grantham még 2022 januárjában figyelmeztetett arra, hogy egy szuperbuborék alakult ki a tőkepiacokon, ami hamarosan kipukkanhat. Jött is az esés, csakhogy a mesterséges intelligencia őrület megakasztotta ezt a folyamatot, és új lendületet adott a tőzsdéknek. A guru most ismét figyelmeztet: szerinte az amerikai részvénypiac súlyos korrekcióra érett meg, miközben az AI-láz csak tovább fújja a lufit. A szakember szerint a részvények túlértékeltek, ráadásul a történelem azt mutatja, hogy minden fontos új technológia körül buborék alakul ki, ami végül kipukkan. Azt is elárulta, hogy szerinte mibe érdemes fektetni egy ilyen bizonytalan helyzetben.