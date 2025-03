Amikor tavaly ilyen történt, kétszer is gyorsan lehetett sokat keresni a tőzsdéken

Az elmúlt hetekben számos ok miatt gyors esésnek indultak a tőzsdék, azonban korábban éppen ilyenkor jöttek a kiváló vételi lehetőségek. Lehet, hogy most van itt az idő kockáztatni, de mielőtt a korábbi mechanikus ingerekre hallgatnánk, értsük meg előbb, hogy mi miért történik és aztán kockáztassunk.

Nagyon fájdalmas napokon vannak túl az amerikai tőzsdék, hiszen kicsit több, mint egy hét leforgása alatt az S&P 500 árfolyama 4%-ot, a Nasdaq 100-é pedig 6%-ot esett. Ez nem tűnik soknak, de az a tény, hogy a technológiavezérelt indexek 8 hónapja nem mennek semerre, miközben erőteljes eladói nyomás mellett történik az esés, aggodalomra adhat okot.

Eddig betonbiztos stratégiának tűnt az elmúlt két évben, hogy 5% feletti eséseket meg lehet vásárolni. Ráadásul az S&P 500 és a Nasdaq 100 is nagyjából megérkezett a 200 napos mozgóátlaghoz, ahonnan tavaly kétszer is szép, 10% feletti emelkedéseket láthattunk. Vajon most is ez lesz, vagy egészen más a történet és az esés csak most kezdhet el begyorsulni?

Miért szakadnak a tőzsdék?

Ahhoz, hogy megértsük, hogy most is jöhet-e egy szép emelkedés először érteni kell, hogy mi a baj az amerikai tőzsdékkel. Ehhez egyébként jó támpontot ad két korábbi cikk is: