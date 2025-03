Összeomlott az elmúlt évek egyik legforróbb tőzsdei sztorija

Az elmúlt évek egyik legforróbb árupiaci terméke, a narancslé, idén jelentős árkorrekciót mutat. 2023 eleje és 2024 vége között az árak többszörösükre nőttek, de most rövid idő leforgása alatt közel 40 százalékot zuhant a jegyzés. Messze nem nem ez volt azonban az egyetlen izgalmas sztori idén a tőzsdéken, hiszen amerikai tech szektor szenvedése, az európai piacok szárnyalása, a kínai AI-sztori, és természetesen Donald Trump piacmozgató lépései is érdekes témákat szolgáltattak. Szokásos módon február lezárultával is megnéztük, hogyan teljesítettek idén a fontosabb tőkepiaci eszközök, és mi állt az árfolyammozgások mögött.