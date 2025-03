Ez nem tartott sokáig: csúnya leolvadás a kriptopiacon

Nem tartott sokáig az öröm a kriptopiacon: Donald Trump vasárnapi nagy bejelentését követően ugyan még megtépték több coin árfolyamát is, az erős nemzetközi hangulatromlás közepette azonban gyors lefordulás következett, és egy újabb nagy esést szenvedett el a teljes piac.

Vasárnap még örülhettek a kriptósok, miután Donald Trump bejelentette, hogy a digitális eszközökről szóló januári rendelete értelmében létrehoznak egy stratégiai tartalékalapot, amely magában foglalja majd az XRP (Ripple), a SOL (Solana) és az ADA (Cardano) kriptovalutákat. Egy későbbi, tisztázó bejegyzésében Trump azt is egyértelművé tette, hogy a bitcoin és az ethereum is a stratégia alap részét képezi majd.

Trump bejelentésének hatására nagy rali jött az említett coinokban, az öröm azonban nem tartott sokáig, ismét gyorsan lefelé vették az irányt a kriptók, mivel a vámháborúk és az ukrajnai békével kapcsolatos pesszimizmus közepette a befektetők kitáraznak a kockázatosabb eszközökből.

Ahogy pedig arra mi is figyelmeztettünk tegnapi elemzésünkben, sokan profitrealizálásra használták a gyors vasárnapi felpattanást a piacon, ami nem is meglepő annak fényében, hogy nagyobb, napos, illetve hetes idősíkokon továbbra is rendkívül kedvezőtlen a technikai kép a legnépszerűbb coinok esetében: