Jön a kriptovilág sorsdöntő eseménye – Ezek a részvények lehetnek a nagy nyertesei

Felpörögtek az események a kriptopiacon. Sokan már úgy gondolták, hogy a vámháború és az ukrán béketárgyalások háttérbe szorítják a Trump-adminisztráció korábbi kriptoígéreteit, ám az elmúlt napokban váratlan bejelentések érkeztek. Ezek különösen fontosak a jelenlegi piaci bizonytalanság közepette, hiszen a múlt héten jelentős esést láttunk a kriptodevizáknál. A figyelem most a Fehér Ház péntek esti kripto csúcstalálkozójára irányul, ahol Trump és az iparág vezető szereplői is részt vesznek. Megnéztük, mire érdemes figyelni, és milyen piaci hatások várhatók. Emellett pedig mutatunk három részvényt is, ami potenciálisan nagy nyertese lehet az esti eseménynek.