Nem csak bitcoinból épül a kriptovilág fővárosa – Négy izgalmas befektetési lehetőséget is mutatunk

Ma este rendezik Amerikában az első kriptovaluta-csúcstalálkozót, ahol Donald Trump mellett az iparág legfontosabb szereplői is jelen lesznek. A tét nem kicsi: az amerikai elnök megígérte, hogy a "kriptovilág fővárosává" teszi az Egyesült Államokat, ehhez pedig egy stratégiai tartalékalapot is létrehoznak, erről lesz szó a mai eseményen. Ami a legizgalmasabb: Trump közölte, hogy az alapban a bitcoinon kívül benne lesz az ethereum, az XRP, a Solana és a Cardano kriptoeszköz is. Az árfolyamok elszálltak a hírre, de a ma este várható bejelentések nyomán akár még komolyabb rali is indulhat ezeknél a kriptóknál. Elemzésünkben megnézzük, hogy mit érdemes tudni a projektekről, és arra is kitérünk, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek a tartalékalap létrehozásának.