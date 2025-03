Idei legnagyobb zuhanásukat szenvedték el az amerikai tőzsdék

Portfolio 2025. március 10. 22:33

A múlt pénteki lefordulás után hétfőn is folytatódott az esés az európai tőzsdéken, elsősorban a nagybankok részvényeit adták a befektetők, az OTP 3,8 százalékot esett. A vámháborúval és a recesszióval kapcsolatos félelmek megerősödtek, elsősorban ezeknek tudható be a hangulatromlás, ami az amerikai tőzsdékre is hatással volt, ott a technológiai részvények álltak az élen az esésben, a Tesla több mint 15 százalék mínuszban zárt.