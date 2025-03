Kilőtt a magyar tőzsde új sztárja

Portfolio 2025. március 10. 10:09

Gazdasági adatok tekintetében ma a januári német export és ipari termelési adatokat ismerhetjük meg. Az utóbb időben a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek alapján, mintha egyfajta óvatos kilábalás elő jeleit látnánk. Ha ez visszaigazolódik a hétfői adatokban is, az kedvező az európai részvénypiaci trendeknek is. Emellett az USA-ból lakossági inflációs várakozások érkeznek: mivel a kötvénypiacok már az infláció érdemi emelkedését árazzák és a Michigan Egyetem felmérése már az előző hónapban is az inflációs várakozások masszív megugrását mutatta, ezért kiemelt figyelem fogja övezni ezt a mutatót.



Bizonytalan hangulatban zajlik a kereskedés Európa tőzsdéin, a magyar piacon azonban vannak izgalmak, hiszen a pénteki gyorsjelentést követően kilőtt ma a Nyomda részvénye.