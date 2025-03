Sorra kapják a pofonokat a befektetési bankok Trumptól: nesze neked, aranyév?

A Morgan Stanley elemzői csütörtöki jelentésükben azt állítják, a piaci volatilitás és a gazdasági bizonytalanság miatt elmaradhat a befektetési bankok várt fellendülése 2025-ben – írja a Reuters.

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Wall Street eredetileg erős évet várt a tőkepiaci tevékenységek terén, miután Donald Trump megnyerte a novemberi elnökválasztást. A remények szerint a kevesebb szabályozás és az alacsonyabb vállalati adók segíthették volna az üzleti környezetet.

Azonban a kereskedelempolitikai bizonytalanság miatt az optimizmus eddig nem váltott át tényleges aktivitásba.

Egy új valóságban élünk. A vámokról szóló napi hullámzó hírek jelentősen növelik a bizonytalanságot a vezérigazgatók, igazgatótanácsok és befektetők számára, akik üzleti terveiket készítik elő

– írták a Morgan Stanley elemzői.

A befektetési banki tranzakciók és lezárt üzletek száma az év első negyedévében elmaradt a várakozásoktól. A Morgan Stanley előrejelzése szerint a tőkepiaci aktivitás visszafogott marad 2025 első felében, és csak a harmadik negyedévben várható érdemi élénkülés, feltéve, hogy a piac addigra világosabb képet kap a vámokról, illetve enyhülnek a recessziós félelmek.

A piaci ingadozások ellenére a Morgan Stanley elemzői szerint a tranzakciós környezet összességében kedvező marad, mivel az antitröszt-szabályozás várhatóan visszatér a hagyományosabb megközelítéshez.

Emellett a magántőke-alapok 4 ezer milliárd dollárnyi fel nem használt tőkével rendelkeznek, amelyet be kell fektetniük. A befektetési kereslet éveken át halmozódott fel, így várhatóan újraindulhatnak az ügyletek, amint a vállalatvezetők magabiztosabbá válnak a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban.

Egy szerdai elemzésében a Morgan Stanley arra is rámutatott, hogy az aktivitás már most is hétről hétre növekszik. Példaként említették a BlackRock nemrég bejelentett 23 milliárd dolláros Panama-csatorna kikötői ügyletét, amely szerintük azt mutatja, hogy bizonyos befektetők már elég magabiztosak ahhoz, hogy lépéseket tegyenek.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 13. Megérkeztek az amerikai tőzsdék a korrekciós fázisba

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ