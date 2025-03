Új korszak kezdődik a BMW-nél

Portfolio 2025. március 14. 10:39

Ahogy arról nemrég már beszámoltunk, jócskán beszakadt a BMW profitja. Az eredmények közzétételét követően Oliver Zipse, a BMW elnök-vezérigazgatója is megszólalt, emellett pedig a német vállalat fontos iránymutatásokat is adott az idei év várható eredményeit illetően, de a vállalat történetének legnagyobb jövőorientált projektjéről, az úgynevezett Neu Klasse-ról is fontos részletek láttak napvilágot.