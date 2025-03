Jóárasították a világ egyik legértékesebb cégét - Mutatjuk, érdemes-e most beszállni az Amazonba

Fordult a kocka a tőzsdéken, amíg Európában fellendülést láthatunk, addig Amerikában koránt sincsenek egyszerű helyzetben a befektetők. Többnyire negatív hangulatban, meglehetősen nagy csapkodásokkal zajlik most a kereskedés a piacokon, ráadásul az elmúlt évek nagy neveiből is alaposan kitáraztak a befektetők. Egy ekkora esést azonban többféleképpen is lehet értelmezni. Most azok számára mutatunk egy izgalmas befektetést, akik egy közelgő felpattanásra játszanak. Nézzük, milyen lehetőségek vannak az Amazon részvényeiben.