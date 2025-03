Friss adatokat közölt Nagy Márton arról, mit kezdtek a magyarok a PMÁP-okkal

Csütörtöki videójában a nemzetgazdasági miniszter új állampapír-adatokat ismertetett. Elmondása szerint a PMÁP-ok visszaváltási aránya mostanáig 35%-ra tehető, de a befektetők a kivett pénzt ismét állampapírba fektetik, valamint a kézhez kapott kamatok kétharmadából is újabb állampapírokat vásárolnak.

Portfolio Professional Investment Day 2025 A Portfolio áprilisban egy szűk körű, exkluzív meetup-ot szervez a magyar vagyonkezelők, privátbankok, prémium bankok és befektetési szolgáltatók vezetői számára a 2025-ös befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendekről. Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Nagy Márton mai Facebook-videójában rámutatott, hogy az idei év első három hónapjában a lakossági állampapírokból 1100 milliárd forint kamat áramlik a befektetőkhöz, ami az egész éves kifizetés csaknem 60%-át jelenti.

Ezt követően a miniszter lerántotta a leplet az eddigi visszaváltási adatokról:

"a Prémium Magyar Állampapírok esetén csupán 35% idáig a visszaváltási arány, és minden pénz visszaáramlik más lakossági állampapírokba.

Sőt, a kamatok kétharmada is a lakossági állampapírokba vándorol vissza, és csupán egyharmada kerül a Kincstárból kifizetésre. Ez nagyrészt a lakáspiacra áramlik, illetve fogyasztás formájában jelenik meg a gazdaságban." – közölte a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton véleménye szerint ezek az adatok a lakossági állampapírok iránti nagyfokú bizalmat mutatják.

Nagy Márton friss videóját megelőzően az ÁKK február végi állapotot mutató statisztikái is kedvező fejleményekről számoltak be az állam szempontjából:: elemzésünk szerint 130 milliárd forinttal több lakossági állampapírjuk volt a magyaroknak február végén, mint december végén, holott azóta több PMÁP-sorozat is alacsonyabb kamatozásra váltott. Ez a névértékes növekmény az addigi 670 milliárd forintnyi kamatfizetés 20%-át jelenti, ami nem jelenti azt, hogy a kifizetett kamatok 80%-a elhagyta az állampapírpiacot: úgy tűnik, ennek egy része az intézményi papírokban landolt. Az év első két hónapjában kamatot fizető, de nem lejáró prémium állampapírok állománya összesen 700 milliárd forinttal csökkent, ennek két nagy nyertese a FixMÁP és a BMÁP volt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ