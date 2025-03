Egyre csúnyább a lefordulás az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2025. március 28. 18:06

Az USA autóipari vámjainak bejelentése rontotta a nemzetközi hangulatot a napokban, ma is döntően a negatív tartományban mozogtak a vezető európai részvényindexek, a magyar tőzsde is esett. A vártnál valamivel magasabban alakult a tengerentúlon a PCE maginfláció, ami a részvénypiacok számára kedvezőtlen fejlemény, tartósan magasabban maradhat ugyanis a jegybanki alapkamat. Az amerikai tőzsdék is lefordultak, egyre nagyobb az esés.