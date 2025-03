Jelentett a Delta: érezhető a lassulás, de két akvizíció is van a láthatáron

A Delta Technologies közzétette az idei első féléves jelentését és az előrejelzéseit is megosztotta a vállalat. A kedvezőtlenül alakuló üzleti környezetben a fontosabb sorokon alulteljesítette a bázisidőszak eredményét a Delta, ráadásul a társaság vezetősége a második negyedévben nem kalkulál a gazdaság dinamikájának javulásával. A középtávú tervek megvalósulásában azonban érdemi változást nem lát a vezetőség, ráadásul akvizíciós fronton is tevékeny a vállalat, jelenleg két akvizíció is van a láthatáron.