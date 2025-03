K&H: már elkezdtek apróbb repedések megjelenni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciusban tovább nőtt a volatilitás a részvénypiacokon, a befektetők az amerikai gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága miatt elbizonytalanodtak és az irányt keresik. A kötvénypiacokon jellemzően hozamemelkedést láttunk a hónap során, az esetleges vámháború miatti emelkedő inflációs várakozások kezdenek beépülni a kötvénypiaci elvárt hozamokba is. Az elmúlt évek kedvező piaci folyamatai mögött a vártnál jobban teljesítő amerikai gazdaság, az erős vállalati profitok és magas növekedési várakozások, illetve a meginduló jegybanki kamatvágások álltak. Ezek a pillérek továbbra is megvannak, azonban az amerikai vámpolitika kiszámíthatatlansága nyomán már elkezdtek apróbb repedések megjelenni, és minél tovább tart majd az ezzel kapcsolatos bizonytalanság, annál jobban meggyengülhetnek ezek a tartóoszlopok.

A hónap során látott korrekció némileg csökkentette a részvénypiacok értékeltségét, azonban globális szinten még mindig a hosszú távú átlag felett vagyunk, így a piacok továbbra is érzékenyen reagálnak az egymásnak ellentmondó gazdaságpolitikai intézkedésekre, ennek megfelelően a magasabb volatilitás még velünk maradhat. A globális kötvénypiacokon látott hozamemelkedés a hazai hozamszinteken is tükröződött, amire rátett még egy lapáttal az itthoni, vártnál magasabb év eleji infláció és a választások előtt várhatóan fellazuló költségvetési fegyelemmel kapcsolatos várakozás is.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hosszú távú súlyon tartjuk a jelenlegi kitettséget. Az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít, azonban a vámpolitikával kapcsolatos bizonytalanság óvatosabb megközelítést indokol. A részvényeken belül folyamatosan növeltük az európai és az ázsiai régió súlyát az elmúlt hónapokban, a kedvezőbb értékeltségi szintek következtében. A szektorokat tekintve felülsúlyozzuk a pénzügyi- az egészségügyi- és a kommunikációs-szegmens papírjait, míg az ipari- a tartós fogyasztási cikkeket előállító- és a közszolgáltató-szektor részvényeiből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban. A hazai, hosszabb kötvényekkel kapcsolatban összességében pozitívak vagyunk, az elmúlt időszak hozamemelkedése nyomán növeltük az itt meglévő pozíciókat a vegyes alapokban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ