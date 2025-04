Elébe megy a Mercedes az amerikai vámoknak

A Mercedes-Benz hatalmas készletfelhalmozásba kezdett az Egyesült Államokban hogy megelőzzék az április 3-tól életbelépő 25%-os vámokat. A vállalat első negyedéves eredményei összhangban vannak az éves célkitűzésekkel, de még időben fel akarnak készülni a vámháború tényleges elindulására.

A Mercedes-Benz vezetői hétfői konferenciahívásukon elmondták, hogy mind nagykereskedelmi szinten, mind a kereskedőknél növelni fogják készleteiket az USA-ban, felkészülve az április 3-tól esedékes vámokra, írja a Reuters.

Az árazással kapcsolatban egyelőre azt képviselik, hogy figyelik a versenytársaikat és a vámok hatását, mondván, hogy

egyetlen autógyártó sem működik elszigetelten.

Az autóipari szereplők természetesen vonakodnak nyilvánosságra hozni terveiket, tartva Donald Trump amerikai elnök esetleges válaszlépéseitől, akinek nyílt célja az európai autóipar az USA-ban teremtsen munkahelyeket.

A Mercedes-Benz közlése szerint a tervezett 25 százalékos importvám várhatóan 2,5 százalékponttal csökkentené a bruttó árrést, feltéve, hogy nem lesznek EU-s ellenlépések.

A Bernstein Research és a Jefferies elemzői jegyzetei szerint az első negyedéves eredmények megfelelnek az éves iránymutatásnak, 1,57 milliárd eurós (633 milliárd forint) várható nyereséggel és 6,4 százalékos haszonkulccsal.

Az első negyedéves értékesítés valamivel elmaradt a tavalyi szinttől a kínai és európai piacok gyengébb teljesítménye miatt, de a Mercedes-Benz 374 000 járművet értékesített az Egyesült Államokban 2024-ben, ami még így is a globális értékesítés 15,6 százalékát teszi ki.

