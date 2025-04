Megvan, mi nyújthat menedéket ebben a brutális tőzsdei esésben

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Stoxx 600 Utilities Index tegnap 3,1 százalékos emelkedéssel zárt, miközben a szélesebb piaci mutató 2,6 százalékot esett. Bár ma az index némileg visszakorrigál,

továbbra is 2008 novembere óta nem látott magasságokban mozog.

Az ágazat egyik legnagyobb nyertese a spanyol Iberdrola volt, amelynek piaci értéke először lépte át a 100 milliárd eurós határt. A szektor legjobban teljesítő vállalatai között található még az Elia Group hálózati vállalat, a Pennon Group vízszolgáltató és az SSE energetikai infrastruktúra cég. Az olasz Enel piaci kapitalizációja idén már meghaladta az olajipari óriás BP értékét.

Wolf von Rotberg, a Bank J. Safra Sarasin részvénystratégája a Bloomberg TV-nek adott interjújában kiemelte, hogy

a víz- és áramszolgáltatást biztosító vállalatok egyrészt kötvényhelyettesítő szektorként működnek,

másrészt tisztán belföldi tevékenységet folytatnak, így a vámok egyáltalán nem érintik őket.

A közműszolgáltatók részvényei két szempontból is vonzóak a befektetők számára a jelenlegi, feszült kereskedelmi helyzetben. A szabályozott bevételi források miatt biztonságosabb befektetésnek számítanak, emellett a kamatlábakhoz kötött bevételeik miatt is kedvezőek, különösen most, amikor a piac további kamatcsökkentéseket áraz. A pénzpiacok az Európai Központi Bank részéről idén még három negyedpontos kamatcsökkentést várnak.

Az elmúlt hónap során a közműcégek részvényei mintegy 10 százalékot erősödtek, ahogy a befektetők a vámháborús aggodalmak miatt védekező papírokat kerestek. Egyetlen más kötvényhelyettesítő szektor, beleértve az ingatlant és az egészségügyet, sem tudott hasonló teljesítményt felmutatni.

Az RBC Capital Markets elemzője, Fernando Garcia szerint további lendületet adhat az ágazatnak, hogy

a megújuló energia szektorban felvett short pozíciók zárása várható.

Ez a szektor az utóbbi időben nyomás alatt volt Trump elnök azon döntései miatt, amelyek befagyasztották a megújuló projekteknek nyújtott szövetségi támogatásokat, és előnyben részesítették a fosszilis energiahordozókat.

