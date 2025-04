Megszólalt a neves pénzember: eljött a történelem legnagyobb tőzsdei összeomlása

Mindig is nagy ellenlábasa volt a hagyományos pénzügyi rendszernek Robert Kiyosaki, a megmondóember gyakran teszi közzé ezzel kapcsolatos fejtegetéseit az X-en, megragadva a lehetőséget, hogy a szerinte biztonságosabb eszközöket promotálja. A csütörtökön és pénteken látott, meredek tőzsdei zuhanás pedig remek táptalajt biztosított a guru számára, hogy ismét nagyon erős üzeneteket közvetítsen az X-en.

Szokásához híven tehát a legújabb X-posztjában sem finomkodott Kiyosaki: rámutat, hogy ő figyelmeztetett mindenkit arra, hogy

a történelem legnagyobb tőzsdei összeomlása a befektetők millióinak pénzügyi biztonságát fogja elsöpörni.

Így folytatja:

Ez a tőzsdei összeomlás ma bekövetkezett.

Szerinte határozottan recesszióban van a gazdaság, és több mint valószínű, hogy jelentős visszaesésre lehet számítani.

Na de azért ebben a környezetben is lehet hova fordulni: a megmondóember szerint túl kell lépni a hagyományos "Wall Street-i eszközökön", azaz a részvényeken és a dollár-kitettségen. Ezek helyett inkább valódi eszközökbe, azaz aranyba, ezüstbe és bitcoinba kell fektetni.

I SHOULD NOT SAY THIS.because its not COOL.to say.I TOLD YOU SO. Yet I did tell you so.In my book RICH DADs PROPHECYI warned the biggest stock market crash in history was going to wipe out the financial security of millions of investors.especially my generation. {:url}