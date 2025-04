Új szakasz kezdődött a globális világrendben: mutatjuk, hogyan profitálhatsz belőle

100 éve nem látott mértékű kereskedelmi háborút indított el Donald Trump amerikai elnök a héten, amire már meg is érkezett Kína válaszlépése. Óriási a pánik a piacokon, nem csak a profik véreznek, de az átlagos befektetőnek is nagyon fáj ez az esés. Viszont a nagy piaci esés sok új lehetőséget is tartogathat, amelyek később kiváló hozamlehetőségekkel kecsegtethetnek. Mutatjuk a vámháború hatásait és, hogy hova tennék a pénzt a nagy esés után.

Nem túlzás azt állítani, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdai bejelentései egy gazdasági világháború elindításával érnek fel. Ráadásul már az is biztossá vált, hogy az eszkalálódás sem marad el, hiszen Kína bejelentette, hogy 34%-os vámot vet ki minden Amerikából exportált termékre.

Mielőtt elkezdünk a befektetési lehetőségekről beszélni fontos megérteni, hogy közgazdaságilag mi történik. A lenti ábra jól mutatja, hogy Trump intézkedéseivel közel 100 éve látott szintekre emelkedett a vámterhelés mértéke. A 30-as években ez katasztrófához vezetett és elmélyítette a Nagy Világgazdasági Válságot. Bár azóta sok minden változott, azonban egy ilyen szofisztikált, millió szálon egymáshoz kötődő kereskedelmi rendszer szétzilálása nagyon komoly károkat okozhat rövid és hosszú távon is.

Történelmi változások ezek és a piaci hatások is azok. A Nasdaq 100 már közel 20%-ot esett, miközben a biztonságos eszközök felé menekülnek a befektetők. Ez nem meglepő annak fényében, hogy a reálgazdasági következmények globálisan is nagyon erősek lehetnek. Ilyen helyzetben nagy lehetőségek adódhatnak, de vannak veszélyek is bőven. A nagy esések mindig óriási lehetőségeket tartogatnak, mutatjuk, mibe fektetnénk az esés után.

Az amerikai recesszió szinte már borítékolható

A piaci reakciók alapján a befektetők egyértelműen a recessziótól félnek és nem az inflációs kockázatoktól. Hosszú idő után először esett be 4% alá az amerikai államkötvény hozama.

Sokáig a befektetők nem voltak benne biztosak, hogy a vámok inflációs vagy növekedési következményei lesznek erősebbek. Amikor Trump először vetette ki a vámokat Mexikóra, Kanadára és Kínára februárban, akkor az inflációs várakozások emelkedésnek indultak. Azonban hetek óta inkább az inflációs várakozások csökkenését látjuk. Most pedig miután Trump bemutatta az új vámokat, egyre biztosabbak benne a befektetők, hogy a növekedési hatások lesznek a fájóbbak.

Ez nem is jöhetett volna rosszabbkor az USA-nak, hiszen a magasabb vámok árát az amerikai fogyasztó fogja megfizetni. A bizalmi indikátorok alapján rohamos léptékben csökken a fogyasztói bizalom. Eközben a vállalatok egyre óvatosabbak lesznek, nem költenek, nem ruháznak be. Ilyen körülmények között pedig borítékolható a növekedés durva romlása. Ezt már a Fed első negyedéves gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzése is jól tükrözi.

Ráaádsul a hozamgörbe viselkedése is azt mutatja, hogy a hosszú kötvényhozamok sokkal gyorsabban esnek, mint a rövid kötvényeké, azaz a piaci szereplők a gazdasági kilátások gyors romlását árazzák. Ezt tükrözi a vállalati kötvénypiac, ahol a spreadek gyorsan kezdtek el emelkedni, szintén tükrözve a romló gazdasági kilátásokat.

Végül pedig az USA helyzetét nehezíti, hogy 7% feletti költségvetési hiány mellett nincs tér érdemi fiskális lazításra, ezért az állam oldaláról nem lehet számítani

Külföldön is cudar lesz a helyzet, de nem annyira, mint az USA-ban

Egyetértenek abban az elemzőházak, hogy Kínában és az euróövezetben is súlyosak lesznek a gazdasági hatások. Azonban mégsem annyira rossz a helyzet, mint az USA-ban.

Az amerikai fogyasztónak nincs választása, neki ki kell fizetnie a magasabb árakat. Európa és Kína azonban a kereskedelmi kapcsolataik átrendezésével részben, vagy egészben tudja csökkenteni idővel a vámok negatív hatásait. Trump vámjai hatására a világ többi nagy gazdasága között a kooperációs hajlam erősödését várnánk.

Az USA most próbálja csökkenteni a költségvetési hiányát, így ott most nincs tér a vámok negatív hatásait kompenzálni. Eközben az euróövezet és Kína éppen most kötelezte el magát amellett, hogy nagyobb költekezéssel kívánja élénkíteni a gazdasági növekedést.

A magas gazdaságpolitikai bizonytalanság miatt menekül a tőke az USA-ból és olyan helyeken próbál menedéket keresni, ahol jobban bánnak vele (euróövezet, Kína).

A legnagyobb vesztes a dollár

A fentiekből adódik, hogy a növekedési kilátások romlása és a hozamok csökkenése a gyengébb dollár irányába mutat. De ez csak a legkisebb baj. A mostani helyzetben olyan szempontok is felértékelődnek, amelyeknek egyébként békeidőben kisebb a jelentősége.

Mindenki a végletekig a dollár irányába volt pozícionálva és most mindenki egyszerre menekül: Az elmúlt években az USA csodálatos hely volt. Kétszámjegyű hozamok a részvénypiacokon, magas kamatok, erős dollár. Mindenki, aki tehette annyi amerikai eszközt tartott, amennyit csak lehetett. Például a külföldiek részesedése még sose volt ilyen magas az amerikai részvénypiacokon, mint most. Az idei évben viszont nagyot fordult a világ. Az európai indexek brutálisan felülteljesítik amerikai társaikat, miközben a dollár rohamléptekben gyengül. Ez több rosszul pozícionált befektetőnek bizony karrierkockázatot jelent és ilyenkor nincs választás, zárni kell a pozíciókat, menekülni kell.

Most nem jó ötlet részvényeket tartani, de az esés után nem az USA-ban lesznek jó lehetőségek

Jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy ennek a részvénypiaci esésnek egynél több hulláma lesz. A 2017-es kereskedelmi háború idején 20%-ot estek az amerikai részvénypiacok, pedig akkor a kötvényhozamok alacsonyabbak voltak és az értékeltségek sem voltak ilyen kifeszítettek. Ráadásul az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy a részvénypiacok esés az a technológiai részvények miatt van és nem a vámok miatt (tegnap csak véletlenül esett 30 perc óra alatt majd 1000 pontot a Nasdaq a vámok miatt).

A lényeg az, hogy amíg az USA-ból nem látunk pozitív fordulatot a növekedéssel, az inflációval, a gazdaságpolitikával kapcsolatban, vagy nem estek az amerikai részvényindexek nagyon sokat,

addig a kockázat-hozam kombináció nem kedvező a befektetések számára.

Ráadásul már pánikhangulat kezd kialakulni a részvénypiacokon, amit jól mutat, hogy a VIX (félelemindexe 40 feletti szinteken is járt).

A vámháború eszkalálódása miatt már Európára és Kínára is átterjedt a negatív piaci hangulat.

Azonban egyet hátralépve részvénypiaci befektetés szempontjából a jövő Európában és Kínában van.

Itt még alacsonyak az értékeltségek, a döntéshozók fiskális lazítással támogatják a gazdaságot, de ami ennél is fontosabb az USA-ból menekülő tőke helyet keres magának. Fontos észben tartani, hogy az amerikai részvény és kötvénypiacok annyira hatalmasak, hogy az innen átáramló tőke évek alatt óriási változásokat tudnak előidézni más országok részvénypiacain. Erről itt írtunk részletesebben:

Rövid távon azonban a vámháború nyomot hagy mindenkin, a következő hetekben egymással versengve fogják a nagy elemzőházak lerontani a növekedési kilátásokat. Ilyen helyzetben a befektetők először a biztonságos eszközök felé fordulnak és majd csak ezután merik kitenni a lábukat egy kicsit kockázatosabb terepre.

Olaj, ipari fémek nem jó befektetés most

A vámok azonnali hatása mindenképpen a globális kereskedelem és a növekedés érdemi lassulása felé mutatnak. Ilyen helyzetben az olaj és az ipari fémek rosszul szoktak teljesíteni. Egyelőre hiába jönnek az európai és kínai fiskális lazítások, ezek hatása rövid távon eltörpül a kereskedelmi háború eszkalálódása mellett.

Ezen a ponton érdemes arra gondolni, hogy a réz hosszú távon nagyon érdekes befektetés lehet és épp az ilyen piaci esések azok, amikor diszkonton lehet később vásárolni.

Útmutató a végére

Rövid távon az egyetlen cél a túlélés most. Tényleg nem túlzás azt mondani, hogy Trump egy történelmi fordulatot indított el és még nem tudja hova tud eszkalálódni a kereskedelmi háború. Érdemes ismét arra gondolni, hogy az első kereskedelmi háború alkalmával 20%-ot estek a részvénypiacok, pedig a piacok értékeltsége kisebb volt mint most és a kötvényhozamok is alacsonyabbak. Ráadásul az a kereskedelmi háború a bokájáig nem ér fel a mostaninak. Emiatt egyelőre érdemes megvárni a pánik leültét.

Azt követően viszont az európai és kínai részvényekben keresni a lehetőséget, a kötvénypiacon az európaiak érdekesek maradhatnak, miközben akár a rézben is lehetnek szép vételi lehetőségek.

De még egyszer: hosszabb távon az jut messzebbre, aki most türelmes.

