Kína felvette a vámháborús kesztyűt: visszavág a részvénypiacokon

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Kína központi bankja (People's Bank of China, PBOC) közölte, hogy szükség esetén pénzügyi támogatást nyújt egy állami tulajdonú befektetési alapnak, miközben határozottan kiáll annak részvényvásárlásai mellett.

A Kínai Jegybank keddi közleményében bejelentette, hogy egy refinanszírozási program keretein belül fokozza a pénzügyi támogatást a Central Huijin Investment Ltd. számára, amennyiben erre szükség lesz a tőkepiacok stabilitásának megőrzése érdekében.

Az ügy előzménye, hogy számos állami hátterű kínai alap – köztük a Central Huijin – korábban bejelentette, hogy

kínai részvényeket vásárol a piac támogatása céljából, miután azokat fájdalmasan érintették az USA által kivetett vámok.

Például a China Reform Holdings Corp. 80 milliárd jüan (kb. 10,9 milliárd dollár) értékű részvényvásárlást jelentett be állami tulajdonú cégekben, technológiai szolgáltatókban és ETF-ekben. Hasonló módon a Central Huijin Investment Ltd. és a China Chengtong Holdings Group nevű szuverén alapok is részvényvásárlásokat helyeztek kilátásba.

Az amerikai tőzsdén jegyzett kínai részvények vesszőfutása hétfőn is folytatódott, miután Donald Trump amerikai elnök további 50% importvámmal fenyegette meg az ázsiai országot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ