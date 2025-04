Újabb csapás a befektetőknek: összeomlottak a kockázatos ETF-ek

Rekordösszegű, 26 milliárd dolláros veszteség érte a tőkeáttételes ETF-eket múlt hét végén. A nagy kockázatukról híres alapok két nap alatt átlagosan közel 25%-ot estek, miután Donald Trump új vámtarifákat jelentett be, és megkezdődött a tőkepiacok erőteljes zuhanása. A Financial Times szerint a mostani számok messze felülmúlják a korábbi csúcsveszteségeket, például a 2020 márciusi koronavírus-krachban elszenvedett 9,1 milliárd és 5,6 milliárd dolláros napi visszaeséseket.

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A vérengzés legnagyobb vesztese a Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP volt, amely alig két nap alatt 59,1%-ot bukott. Több másik ETF is 50% feletti mínuszba került, köztük a 3x Boeing és a 5x Long Magnificent 7.

A legnagyobb összegű veszteség a ProShares UltraPro QQQ-t érte, amely 6,3 milliárd dollárt veszített értékéből.

Fontos, hogy ezek a termékek extrém volatilitásra vannak tervezve, és nem feltétlenül felelnek meg a laikus befektetők igényeinek. „Ezek a termékek nagyon éles kések” – fogalmazott Elisabeth Kashner, a FactSet elemzője. Az ETF-ek egyébként pontosan úgy működtek, ahogyan kellett – a probléma az, hogy sokan nem értik a működésük kockázatait.

Az amerikai piacon háromszoros tőkeáttétel a plafon, de Európában ötös szorzóval is forgalmaznak ilyen eszközöket. A mostani eset is azt bizonyítja, hogy ezek az alapok gyors hozamot ígérnek, de ugyanilyen gyorsan súlyos veszteséget is hozhatnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ