Elmondta Ray Dalio, mit kéne tennie Donald Trumpnak Kínával

Trump tegnap jelentette be a 90 napos szünetet az országspecifikus vámok kivetésére vonatkozóan, a kínai importra kivetett vámokat viszont megtartotta, sőt: az amerikai elnök a korábbi intézkedésre rásrófolva 125 százalékos vámot vetett ki az ázsiai országra.

Ray Dalio az X-en közzétett bejegyzésében tegnap este kifejtette, hogy most "kiváló alkalom nyílik minden érintett számára, hogy újragondolja megközelítését" az amerikai kereskedelmi kapcsolatok egyensúlyának helyreállítására, elismerve, hogy

Amerika kereskedelmi "problémákkal" küzd.

"Jobb és rosszabb módok léteznek a fenntarthatatlan adóssággal és egyensúlytalanságokkal kapcsolatos problémáink kezelésére,

és Trump elnök döntése, hogy visszalép egy rosszabb megoldástól, és tárgyalásokat kezdeményez ezeknek az egyensúlytalanságoknak a kezeléséről, sokkal jobb út

- írta. Hozzáteszi: "Remélem és várom, hogy ugyanezt teszi majd a kínaiakkal is, ami véleményem szerint magában foglalja egy olyan megállapodás tárgyalását,

amely felértékeli a jüant a dollárral szemben, amit a kínaiak dolláreszközeik eladásával érnének el, miközben lazítják fiskális és monetáris politikájukat keresletük ösztönzése érdekében.

Ez mindenki számára előnyös lenne."

This is a great time for all involved to reconsider their approaches! There are better and worse ways of handling our problems with unsustainable debt and imbalances, and President Trump's decision to step back from a worse way and negotiate how to deal with these imbalances is {:url}