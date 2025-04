Európa szerte tépik a tőzsdéket Trump bejelentésére

Portfolio 2025. április 10. 09:28

Donald Trump szerda este bejelentette, hogy egy 90 napos szünetet rendel el azon országok számára, amelyek nem vezettek be megtorló (visszavágó) vámokat az Egyesült Államokkal szemben. Ennek hatására nagy ralit láthatunk az európai tőzsdéken is, a vezető indexek mellett a régiós börzék is nagyon jól teljesítenek.