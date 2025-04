Történelmi kilengések az amerikai kötvénypiacon: pánik tört ki 29 ezer milliárd dollár sorsa körül

Az amerikai államkötvénypiac a héten súlyos likviditási válság jeleit mutatta, miután a 10 éves hozam 2001 óta nem látott mértékben, közel 0,5 százalékponttal emelkedett. A piacok megingását Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan vámpolitikája, a Fed óvatos reakciói és a befektetői bizalom látványos visszaesése egyaránt táplálta – írja a Financial Times

Az amerikai államkötvénypiac történelmi mértékű kilengéseket produkált a héten, miután a 10 éves kötvényhozam közel 0,5 százalékponttal emelkedett – ez 2001 óta a legnagyobb heti növekedés. A pénteki kereskedés során a hozam 4,58%-ig ugrott, majd 4,48%-ra mérséklődött, miután a bostoni Fed-elnök, Susan Collins jelezte:

a jegybank kész beavatkozni, ha a piacok rendellenesen viselkednek.

A 29 ezer milliárd dolláros amerikai állampapírpiac likviditása jelentősen romlott, ami tovább fokozta a hozamingadozásokat. A JPMorgan elemzői szerint a piaci mélység – vagyis az a képesség, hogy nagyobb ügyletek ne mozdítsák el jelentősen az árakat:

mintegy 80 százalékkal maradt el a szokásos szinttől.

A piaci szereplők szerint ilyen környezetben még kisebb ügyletek is negyed százalékpontos mozgásokat idézhetnek elő a hozamokban.

A kötvénypiaci zavarokat Donald Trump vámháborús politikája is súlyosbította. Bár az elnök a héten 90 napos haladékot adott a „nem megtorló” országoknak a reciprok vámintézkedések alól, Kínára tovább emelt tarifákat vetett ki.

Elemzők szerint ez a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika megingatta a globális befektetők bizalmát az amerikai állampapírok iránt, sok külföldi szereplő eladásba kezdett.

A piacokon kialakult pánikhangulat nemcsak a kötvényeket, hanem a dollárt is érintette: a pénteki kereskedés során a dollár indexe 1,8 százalékot esett, miközben az olyan biztonságos menedékvaluták, mint a svájci frank, a jen és az angol font, erősödtek. Trump ezzel szemben továbbra is optimistán nyilatkozott: „A dollár a legfontosabb valuta, mindig is az lesz” – jelentette ki újságíróknak.

A lap szerint a piacok idegességét jól mutatja, hogy a vezető amerikai kötvényalapok szakértői is példátlan feszültségről számoltak be. Egyikük szerint a likviditás pénteken „nagyon rossz” volt, és a piaci reakciók messze túlmutattak egy átlagos eladási hullámon. A jelenlegi állapotok egyes szereplők szerint inkább a bizalom drámai elvesztését tükrözik a világ legerősebb kötvénypiacával szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

