Lábon lőtte magát Trump? Elfordulnak a befektetők Amerikától

Az intézményi befektetők kétszer is meggondolják, hogy új tőkét fektessenek be az USA piacaira: a világ legnagyobb nyugdíjalapjai közül több is leállítja vagy újraértékeli az Amerikába irányuló magántőke-befektetéseit. A Financial Times szerint addig állhat fenn a bizalmatlanság, amíg nem csillapodik Trump kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája.