Megszólalt az Nvidia vezére a kínai helyzetről

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang kijelentette, hogy Kína továbbra is fontos piac a vállalat számára, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok betiltotta a cég H20 mesterséges intelligencia chipjeinek kínai értékesítését - írja a Reuters.

Reméljük, hogy folytathatjuk az együttműködést Kínával

- mondta Jensen Huang a Kínai Nemzetközi Kereskedelmet Elősegítő Tanács vezetőjével, Ren Hongbinnel folytatott megbeszélésen a kínai állami CCTV televízió beszámolója szerint.

He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes csütörtökön a pekingi Nagy Népi Csarnokban találkozott Huanggal, ahol kijelentette, hogy Kína üdvözli, ha több amerikai vállalat, köztük az Nvidia is tovább terjeszkedik a kínai piacon - számolt be a Xinhua állami hírügynökség. He szerint Kína a hatalmas befektetési és fogyasztási potenciáljával mindig is "termékeny talaj" volt a külföldi vállalatok befektetései és kereskedelme számára.

Huang a kereskedelmi szervezet meghívására érkezett Pekingbe. Látogatása olyan időszakra esik, amikor

az Egyesült Államok új korlátozásokat vezetett be az Nvidia H20 adatközponti GPU-inak Kínába irányuló szállítmányaira vonatkozóan,

amely az egyetlen olyan AI chip, amelyet a vállalat legálisan értékesíthet Kínában.

Az amerikai tilalom bizonytalanságot teremtett a kínai internetvállalatok számára, amelyek még az év vége előtt várták a H20 chipek szállítását.

