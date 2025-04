Nagy változás jön az állampapíroknál: így áll a helyzet előtte

Múlt héten 48,9 milliárd forintért vásároltak lakossági állampapírokat a háztartások, ezzel látszólag lecsengett az év eleji kamatfizetések által hajtott hatalmas érdeklődés. Főként két kötvényt vettek a magyarok, a Fix Magyar Állampapírt és a Bónusz Magyar Állampapírt. Mától számos új lakossági állampapír vásárolható , ezeknek az első értékesítési adatait jövő hét elején ismerhetjük majd meg, de lesz egy fontos változás az adatokban: a jövőben nem csak a lakossági vételeket, hanem bizonyos forgalmazói tranzakciókat is mutatni fognak az ÁKK heti számai.

Közzétette a 16. heti bruttó értékesítési adatokat az ÁKK, amelyekből kiolvasható, hogy melyik kötvényből mennyi pénzért vásároltak a lakossági befektetők. A megszokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence. A múlt hét az idei év legalacsonyabb értékesítési számait hozta, a mérsékelt kereslet hátterében több tényező is állhat.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 16. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 22,2 milliárd Ft (-42%)

22,2 milliárd Ft (-42%) Bónusz Magyar Állampapír: 13,8 milliárd Ft (-56%)

13,8 milliárd Ft (-56%) Kincstári Takarékjegy: 6,2 milliárd Ft (-16%)

6,2 milliárd Ft (-16%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 5,2 milliárd Ft (-43%)

5,2 milliárd Ft (-43%) Prémium Magyar Állampapír: 1,5 milliárd Ft (-29%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 48,9 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az adatok alapján úgy tűnik, jórészt lecsengett az év első hónapjaiban tapasztalható, a rekordösszegű PMÁP-kamatfizetések által hajtott óriási érdeklődés a lakossági állampapírok iránt. A januári, februári és márciusi kifizetéseket követően nagy kiugrások voltak a bruttó értékesítési számokban. Ugyan az utóbbi napokban is voltak PMÁP-kamatfizetések, de ezek nagysága elmaradt a korábbiaktól: április 20-án és 22-én egyaránt 40 milliárd forint körüli összeg érkezett a háztartások zsebébe.

Az idei mércével alacsony keresletet több dolog is magyarázhatja: egyrészt a húsvéti ünnep miatt csak négy munkanapból állt a hét, másrészt a befektetők kivárhattak a vadonatúj lakossági állampapírok érkezéséig.

A 16. heti számokkal együtt idén már összesen 2285 milliárd forintnál jár a lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1163 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 604 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 229 milliárd forintért vették idén a háztartások, nem számítva a Nyomdai Magyar Állampapír Plusz adatait.

Fontos változás ezen a téren, hogy az április 23-án debütáló állampapírokat már nem csak közvetlenül a lakossági megtakarítók vásárolhatják, hanem a forgalmazóknak is lehetőségük nyílik arra, hogy meglévő régebbi lakossági állampapírjaikat az újakra cseréljék, későbbi továbbértékesítés céljából. Ez feltehetően az értékesítési statisztikákat is érinti majd, azaz jövő héttől kezdődően nem csupán a lakossági vételeket, hanem a forgalmazók tranzakcióit is tartalmazni fogják az ÁKK heti számai.

A legfrissebb, március végi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 5500 milliárd forint alá bukott. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, március végén már a 2000 milliárdot is meghaladta a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban csaknem 1700 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

