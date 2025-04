Less be a kulisszák mögé – Műteremlátogatások a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon

A művészet végső formájában néha távolinak tűnhet egy galéria falán, vagy egy tökéletesen bevilágított múzeumi térben. De mi történik a művekkel, mielőtt bekerülnek a kiállítótérbe? Ha lehetőségünk nyílik látni, hogyan születnek meg a képek, szobrok, installációk első elemei, teljesen új kontextusban tudjuk értelmezni az alkotásokat – és egy igazán különleges folyamatnak lehetünk tanúi.

A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál idén is izgalmas programokon keresztül kalauzolja el az érdeklődőket a művészi alkotás tereibe. A műteremlátogatások közelebb hozzák a kortárs művészeket, és lehetőséget adnak arra, hogy testközelből ismerjük meg a kreatív folyamatokat, inspirációkat és magát az alkotót is.

Bullás József művészetében a fény és színek érzékeltetése kiemelt szerepet kap. Festményein a színek és formák kombinációja végtelennek tűnő síkon terjeszkedik, ötvözve a nyugati konstruktivizmust a keleti ornamentikával. Munkáiban a valőrök és fények használata révén transzcendentális téri dimenziókat hoz létre, amelyeket az optikai mozgás és a taktilis érzékiség jellemzi.

A program során az érdeklődők betekinthetnek Bullás József műtermébe, ahol személyesen is találkozhatnak a festőművésszel és megismerhetik az alkotásainak hátterét.

Bullás József: 231008. A művész jóvoltából

Németh Marcell a hazai kortárs fiatal művészgeneráció sajátos hangú, többszörösen díjazott, kiemelkedő művészegyénisége. Mintegy két évtizede építi autonóm, domborműveken és reliefeken alapuló művészi programját, jellemzően acélszobrászati eljárással. A műteremlátogatás során bepillantást nyerhetünk abba, hogyan születnek meg ezek az egyedi formavilágú alkotások.

Németh Marcell: Gömb, 2025. A művész jóvoltából

A látogatók betekintést nyerhetnek Nagy Boglárka kortárs festőművész műtermébe és alkotói világába. A művész személyesen fogadja a látogatókat, és vezeti körbe őket műtermi tárlatvezetés keretében. Megtekinthetők lesznek a születőben lévő alkotások, valamint az elmúlt évek munkái.

Boglarka Nagy Studio. A művész jóvoltából

A HAB-ban (Hungarian Art and Business) az izgalmas programok és kiállítások mellett rezidencia-program is működik. A fesztivál keretében most az indonéz származású Heri Dono műtermébe is ellátogathatunk. Heri Dono a kortárs képzőművészet nemzetközileg elismert alakja, aki festményeket, szobrokat és installációkat készít – a látogatás során pedig egyedi művészeti világába nyerhetünk betekintést.

A HAB Hungarian Art and Business jóvoltából

Kinyílnak a nagy műteremház kis szekrényei és előkerülnek Fajó kézzel készített design tárgyai. Betekintést nyerhetnek a művész alkotási folyamatába, fény derül az ikonikus darabok elkészítéséhez használt modellekre és az inspirációkat adó formákra is.

A látogatók a teljes, 4 emeletes műteremház minden szintét bejárhatják, megcsodálhatják a kíváncsi szemek elől eddig elzárt- és természetesen a nevezetes festményeket is. Körbejárhatják a különböző anyagokból készült szobrokat, az egészen aprótól a több méteresig. Váradi Mátyás, a Fajó Alapítvány elnöke kíséri majd útjukon a látogatókat és nem lesz olyan titok, amiről ne lehetne megkérdezni.

Fajó János Műteremház. A Fajó Alapítvány jóvoltából. Fotó: Draskovics Ádám

A fesztiválon Barakonyi Zsombor festőművész műtermébe is ellátogathatunk. Alkotásaiban a város életének pulzálása elevenedik meg, művei megmutatják az urbánus környezetben rejlő szépséget. Egyedülállóan ötvözi a hagyományos festészetet a graffitivel, illetve a filmművészet világával, ezzel teremtve inspiráló művészeti stílust. Városképei valósághűek és absztraktak egyben, új perspektívákat nyitnak meg a nézői számára.

Barakonyi Zsombor, Cinema Horizon, 2023. A művész jóvoltából

Romvári Márton festőművész műtermében a látogatók közvetlenül az alkotás folyamatába nyerhetnek bepillantást.

„Új világokat fedezek fel a festészetemben. Bár nem tárgyiassággal foglalkozom, ez nem jelenti azt, hogy nem érdekel a valóság. A természet rejtett oldalán kutatom a víz és a levegő elemeiben áramló hullámok sűrű szövetét. Kíváncsian figyelem a változást, miközben a biomorf képzelet tartományaiban bolyongok. Festés közben egyensúlyt teremtek a tervezett és az improvizált között. A festmény alakzatai új világot tárnak fel a néző képzelete előtt." (Romvári Márton)

Romvári Márton: Snapseed. A művész jóvoltából

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép forrása: Draskovics Adam

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ