Accorde: új lehetőség a devizás kötvények vásárlására

"Változás?

A felszabadulás napjával indult a hónap, ami egyelőre úgy tűnik, leginkább az amerikai befektetők portfólióját szabadította fel pozitív hozamoktól; a bejelentett, megalapozottnak aligha mondható egyedi vámokból hamar visszatáncolt az Egyesült Államok, azaz leginkább Donald Trump, miután egyaránt „délnek indultak” a globális növekedési várakozások és a pénzügyi piacok is. Egy dolog maradt, az pedig a USA-Kína vámháború dobálózása egyre nagyobb számokkal, így a hónap második felére az ezt érintő hírek mozgatták a piacot. Ennek megfelelően áprilisban gyakorlatilag a fundamentumokkal nem is kellett foglalkozni, csak a szalagcímek számítottak, így a koronavírus csúcsa óta nem látott volatilitást láthattunk. Ahogy előző összefoglalónkban említettük, a régiónk vámháború tekintetében relatív értelemben jól áll, ez látszik azon is, hogy – némi orosz-ukrán békét érintő hírrel megtámogatva – már szinte az esés előtti szinten kereskedik; ezt a nemű kitettségünket így továbbra is tartjuk.

Egy ponton változtattunk csupán a hónapban, ugyanis a vámhírek jelentős turbulenciát okoztak a kötvénypiacon is, így a már sokszor emlegetett vállalati felárak szemmel látható mértékben kitágultak Európában, új lehetőséget adva a devizás kötvények vásárlására. Durationt továbbra sem növeltünk, azonban érdemesnek látjuk a némileg kockázatosabb papírok felé való elmozdulást, főleg a high yieldek terén. Emellett, ugyan a bizonytalanság fennmarad, de explicit módon törekszik az amerikai kormány a hosszabb hozamok lejjebb küzdésére, amit az elmúlt hónap risk off hangulata nem igazán támogatott, azonban a továbbiakban ez lehet a tendencia, így a korábbi eurós duration preferenciánkat mára inkább dollárosra cseréljük, főleg ha látnánk egy április közepihez hasonló felszúrást a tengerentúli hozamokban."

2025 áprilisától a portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 10%

EUR kitettség: 45%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 25%

