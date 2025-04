MBH: a vártnál is nagyobb lassulás következhet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

"Elképesztő volatilis hónapon van túl az amerikai kötvénypiac. A piacot szinte kizárólag a vámháborúval kapcsolatos hírek mozgatták, a makró adatok ezúttal kevésbé számítottak. Az április 2-i Liberation Day okozta sokk miatt az összeomló tőzsdével karöltve előszőr biztonságosnak hitt kötvényekbe menekültek a befektetők, megérintve a tavaly augusztus óta nem látott 3,85% környéki szinteket. A vámháború további eszkalációja (Kína és USA lényegében a 100% feletti vámokkal lényegében embargót vetett ki egymásra), illetve a mindenkibe beleszálló Trump (pl. EU-ra kivetett 20% vám) miatt alapvetően meggyengült a dollárba vetett bizalom, így az év eleji „Amerikai kivételesség” teljesen a visszájára fordult és minden amerikai eszközt adni kezdtek a piaci szereplők, a 10 éves kötvény hozama két kereskedési nap alatt 60 bázispontot emelkedett. Az eladási hullámot erősítette a megszokottnál alacsonyabb likviditás és nagy tőkeáttétellel kereskedő, futures és a mögöttes kötvény közti árkülönbséget arbitráló hedge fundok stopjai. A 30 éves államkötvény majdnem megérintette a lélektani 5,00%-os szintet, az infláció-védett társának reálhozama pedig a 3,00% környékét.

A kötvénypiac hosszú oldalának viselkedése az adminisztrációt is megijesztette, a források szerint Scott Bessent kifejezetten aggódott, hogy a túl gyors hozamemelkedés nem várt következményeket okoz a gazdaság más szegletében. Trump végül Kína kivételével minden országnak 90 nap haladékot adott, illetve a hónap során folyamatosan de-eszkaláló lépéseket tett, amely végül megnyugtatta a hosszú hozamokat.

Népszerű nézet az, hogy a túl nagy bizonytalanság hatással lesz a reálgazdasági szereplők üzleti döntéseire is, így a növekedési várakozások is nagyot csökkentek és az év végére körülbelül 3,5 kamatvágást áraz a piac. A szentiment indikátorok alátámasztják ezt, azonban a kemény adatokban ez még nem látszik.

A vámháború a növekedési félelmek felerősödésével járt Európában is, ahol némi csapkodás után a hó második felében stabilan trendelt lefelé a 10 éves bund hozama, teljesen visszanyerve a márciusi fiskális bomba utáni hozamemelkedést. Az ECB vágott, illetve kommunikációjában is a vártnál lazább megközelítést alkalmazott, így a piac további kamatvágásokat kezdett beárazni, jelenleg év végére 1,5%-os terminál rátát várnak a kereskedők. Európában mind monetáris, mind fiskális oldalról expanzív politikát folytatnak a döntéshozók, így a hozamgörbe meredekségének további emelkedése miatt nem tartjuk túl vonzónak az eurós hosszú kötvényeket. Inkább az amerikai durációt tartjuk vonzónak relatív alapon a két gazdaság növekedésének konvergálása miatt. Ezen kívül az eurós 2-4 éves szegmensben látunk fantáziát a credit felárak emelkedése után a vállalati szektorban.

A hazai kötvények feltörekvő mivoltukhoz képest egész jól egész jól átvészelték a vihart, a dovish ECB és az árstopoknak köszönhetően alacsonyabb inflációs adat sokat segített a magyar rövid hozamokon. A ralli limitáltabb volt a görbe hosszabb szegmensében, ahol jobban megjelenik a választások előtti fokozott fiskális impulzustól való félelem, ami növelte a hozamgörbe meredekségét és a swapok feletti felárakat. Az első kamatvágást év végére újra elkezdte árazni a piac, azonban az MNB továbbra is szigorú kommunikációt folytat a nemzetközi környezet bizonytalanságára hivatkozva. Alapvetően a jelenlegi árazás megfelel az áprilisi fejleményeknek, folyamatos sávos kereskedésre számítunk, illetve ASW alapon a 3 éves szegmens kínál az elmúlt évekhez képest vonzó felárakat.

A részvénypiacok tekintetében is egy nagyon volatilis hónapon vagyunk túl, amelyet a Trumpi gazdaságpolitika bejelentett elemei mozgattak leginkább. A vámok a vártnál is sokkal jelentősebbek lettek, és erre a piacok heves eséssel reagáltak. Később a vámok elhalasztásával egy komolyabb pozitív irányú elmozdulás vette kezdetét, amelyet az alacsony pozícionáltság és a várható bilaterális kiegyezések hírei is fűtenek. A pozitív hangulat várhatólag kitart majd még egy darabig, de a nagy kérdés inkább az, hogy egy-egy rosszabb makró adatra, hogyan reagál majd a piac. A bejelentett intézkedések és a bizonytalan piaci környezet szinte biztosan gazdasági lassulást fog eredményezni az USA-ban. Ha és amennyiben a vártnál is rosszabb adatok látnak napvilágot, akkor jöhet egy kisebb elbizonytalanodás.

Az eszközallokációt jelenleg még változatlanul hagynánk, de ha az USA indikátorok igazolják azt a félelmünket, hogy a vártnál is nagyobb lassulás következhet, akkor inkább egy nagyobb kötvény felülsúly és kisebb részvénykitettség irányába mozdulnánk majd el."

2025 áprilisától a portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 100%

EUR kitettség: 0%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ