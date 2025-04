Nem ijedt meg Trumptól a világ legnagyobb befektetője, de kettészakadó világot vizionál

Portfolio Property X 2025 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Nicolai Tangen, az 1800 milliárd dollárnyi vagyont kezelő norvég szuverén vagyonalap vezetője szerint a világ kettészakadóban van, ami alacsonyabb növekedést és magasabb inflációt eredményezhet.

A jelenlegi piaci környezetben a széleskörű diverzifikáció és a nagyon hosszú távú szemlélet a helyes magatartás

- nyilatkozta egy interjúban.

Az alap, amely befektetéseinek 53%-át az Egyesült Államokban tartja, tovább kívánja növelni jelenlétét a világ legnagyobb gazdaságában, annak ellenére, hogy Donald Trump kereskedelmi háborúja recessziós aggodalmakat kelt. A vezérigazgató szerint ez magában foglalhatja a megújuló energiaforrásokba történő befektetések bővítését is, például napelemparkok formájában.

A vagyonalap jelenleg mintegy 25,3 milliárd norvég korona (2,4 milliárd dollár) értékben rendelkezik szárazföldi és tengeri szélerőművekkel, valamint napenergia-projektekkel Európában. Első ilyen jellegű befektetését 2021-ben tette, amikor ezek "nagyon drágák voltak, alacsony hozammal és erős versennyel, mivel mindenki zöldíteni akarta a portfólióját" - mondta Tangen.

A helyzet mára "nagyon megváltozott" - állítja a vezető. "Ezek a befektetések már nem annyira kedveltek, a potenciális hozamok emelkednek, kisebb a verseny, így jó megtérüléssel tudunk valódi befektetéseket eszközölni Európában és potenciálisan az Egyesült Államokban is."

Az ingatlanok terén a norvég alap már most is jelentős pozíciókkal rendelkezik, többek között a londoni Regent Street mintegy 25%-át birtokolja, és jelentős ingatlanvagyona van Manhattanben is.

A részvénypiachoz képest ezek a befektetések kezdenek meglehetősen vonzóvá válni

- mondta Tangen, hozzátéve, hogy az alap a prémium ingatlanokat részesíti előnyben.

A Norges Bank Investment Management a világ legnagyobb részvénytulajdonosa, több mint 8600 vállalatban rendelkezik részesedéssel világszerte. Az alapot az 1990-es években hozták létre Norvégia olajbevételeinek befektetésére, és nagyrészt indexkövető stratégiát folytat a norvég Pénzügyminisztérium szigorú mandátuma alapján.

Az alap a múlt héten jelentette be legnagyobb veszteségét 2023 harmadik negyedéve óta, amit főként a technológiai vállalatok értékcsökkenése okozott a globálisan turbulens piaci időszakban. Erről bővebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 24. Nagyot bukott a norvég alap a tőzsdén

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ